Аналітики JPMorgan змоделювали 4 сценарії завершення війни РФ проти України

У документі оцінки та прогнози щодо війни РФ з Україною представлені в окремому розділі під назвою "Російсько-український ендшпіль і майбутнє Європи".

В даному аналізі наводиться оцінка геополітичних аналітиків на замовлення американських інвестфондів, представників великого капіталу, зокрема щоб спробувати розібратися з ризиками для діяльності банківського сектору.

В тексті наводяться 4 можливі варіанти, на думку аналітиків JPMorgan, щодо припинення війни: білоруський, грузинський, ізраїльський та південнокорейські сценарії.

Грузинський сценарій

Найімовірнішим з них американські експерти вважають сценарій, за який активна фаза війни вже добігає кінця. У даному варіанті наводиться прогноз, за яким ситуація буде залишатися не стабільною для України, зокрема на тлі реальних гарантій безпеки з боку країн умовного Заходу.

У даному варіанті також вказується, що в Україні через один або два цикли зміни влади посилиться вплив Кремля, й країна може опинитися в орбіті впливу РФ. Експерти порівнюють варіант із так званим "грузинським сценарієм" для України (50% ймовірності за оцінкою JPMorgan), із поступовою втратою підтримки з боку країн-партнерів, стагнацією, та згортання євроінтеграції, та "хрестом" на шляху до НАТО.

Південнокорейський сценарій

В даному варіанті, за думкою експертів JPMorgan, ситуація в Україні набуде стабільного характеру, проте членство країни в НАТО - не передбачається. Аналітики дають такому варіанту 15% вірогідності. За ним, зокрема, Україна збереже контроль над 80% території країни, і матиме певну підтримку з боку США.

Білоруський сценарій

За найгіршим сценарієм аналітиків Україні доведеться капітулювати через триваючу російську повномасштабну військову агресію, Такий "варіант Білорусі" (експерти надають йому 15% вірогідності), також передбачає перетворення України на васальну територію для Росії.

Ізраїльський сценарій

Ймовірність такого варіанту аналітики оцінюють у 20%, він передбачає стабільну підтримку України з боку Заходу, триваючі бойові дії з боку Сил оборони України.

Ключові моменти в прогнозах від JPMorgan

У представлених аналізах наголошується на тому, що результат переговорів між Україною та РФ суттєво буде залежати від готовності до поступок та погодження з ними для можливого майбутнього договору щодо припинення війни.

Крім того, акцентується, що від сили "гарантій безпеки" залежатиме рівень поступок, і є прив'язка до впливу на ризик нової війни.