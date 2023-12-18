В ISW проаналізували погрози Путіна Фінляндії та НАТО

"Запевнення Путіна у його мирних намірах щодо НАТО звучать порожньо в контексті погроз, які він і кремлівські експерти останнім часом висувають на адресу країн-членів НАТО. Ці погрози є частиною давніх наративів Росії про атаку на НАТО, які передували заявці Фінляндії і її прийняттю в Альянс 4 квітня. Безсумнівно, заяви російських експертів не становлять військової загрози для країн НАТО, але вони є важливим контекстом для нібито намагань Путіна заспокоїти ситуацію під час його інтерв’ю 17 грудня", - зазначили аналітики.

В ISW зауважили, що заяви Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схожі на наполегливі твердження Кремля наприкінці 2021-го і на початку 2022 року - у тому числі й напередодні повномасштабного вторгнення - про те, що Росія не має наміру нападати на Україну.

На думку аналітиків, інтерв’ю російського диктатора, ймовірно, було навмисною спробою Кремля спотворити російську військову загрозу як уявну і штучну вигадку НАТО. Путін прагне послабити НАТО протягом двох десятиліть і постійно вимагає змін в Альянсі, які означало б його розпад.

В ISW наголошують, що риторика Кремля про його ворожі наміри щодо НАТО в поєднанні з потенційними майбутніми військовими можливостями Росії в разі її перемоги в Україні створює серйозну загрозу безпеці Заходу. Якби Росія змогла досягти своєї заявленої максималістської мети повної капітуляції України, що, ймовірно, призвело б до російської військової окупації України, Росія могла б розгорнути сили аж до кордону НАТО від Чорного моря до Північного Льодовитого океану.

ISW також вважає, що Путін поважає лише військову силу, яку, на його думку, США і НАТО не будуть використовувати для захисту України, і, можливо, очікує, що підтримка Заходом зазнає краху.

Погрози Путіна Фінляндії

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.

"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки", - сказав диктатор.

При цьому Путін не втримався і пригрозив Фінляндії військами.

"Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась", - заявив він.

При цьому російський диктатор запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. Він сказав, що країни Альянсу нібито самі створюють конфлікт і хочуть "стратегічної поразки" РФ.

"З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони (країни НАТО, - ред.) створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента в образі Росії", - додав Путін.