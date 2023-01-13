Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін публічно розкритикував віце-прем'єра РФ

Путін публічно розкритикував віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова за невиконання держзамовлень підприємствами авіаційної промисловості на засіданні кабінету міністрів.

Глава Кремля заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік і не готуються збільшувати обсяги виробництва для потенційних замовлень.

Аналітики вважають, що інцидент, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера воєнного часу.

Кремль міг би вирізати критику зі своєї офіційної стенограми, але вважав за краще оприлюднити різку відповідь Путіна, можливо, для того, щоб назвати інших чиновників у Кремлі винними за проблеми, зазначають експерти.

Путін також, ймовірно, намагається заспокоїти критику російських військових блогерів щодо нестачі сучасної техніки та нездатності Росії поставити перед своєю оборонно-промисловою базою завдання забезпечення військових потреб.

Нагадаємо, Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що нове призначення свідчить про те, що Росія підвищує ставки у війні.

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