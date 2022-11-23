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Аналітики ISW оцінили готовність Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі

Фото: в ISW оцінили готовність Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, найближчим часом вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові, ймовірно, мають проблеми з поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння.

"Виснаження високоточного ракетного арсеналу російських збройних сил, ймовірно, не дозволить їм завдавати ракетних ударів у високому темпі. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети щодо ослаблення української волі до боротьби за допомогою своєї скоординованої кампанії проти української інфраструктури", - вважають експерти.

За їх оцінками, Росія значно перевантажила наявні потужності своєї військової промисловості з виробництва ракет.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, що залишилися в Росії.

Нагадаємо, на початку вересня в ГУР Міноборони повідомляли, що у російської армії залишилося щонайменше 200 ракет "Іскандер".

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