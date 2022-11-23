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Аналитики ISW оценили готовность России к новым ударам по критической инфраструктуре

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Киев, Среда 23 ноября 2022 07:12
Аналитики ISW оценили готовность России к новым ударам по критической инфраструктуре Фото: в ISW оценили готовность России к новым ударам по критической инфраструктуре (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, вероятно, в ближайшем будущем они все еще смогут атаковать критически важную инфраструктуру Украины в больших масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, испытывают проблемы с пополнением своего арсенала высокоточными системами вооружения.

"Истощение высокоточного ракетного арсенала российских вооруженных сил, вероятно, не позволит им наносить ракетные удары в высоком темпе. ISW продолжает считать, что российские военные не смогут достичь своей цели по ослаблению украинской воли к борьбе посредством своей скоординированной кампании против украинской инфраструктуры", - считают эксперты.

По их оценкам, Россия значительно перегрузила существующие мощности своей военной промышленности по производству ракет.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал данные о количестве ракет, оставшихся у Российской Федерации.

Напомним, в начале сентября в ГУР Минобороны сообщали, что у российской армии осталось менее 200 ракет "Искандер".

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