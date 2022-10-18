Аналитики ISW назвали цель российских атак "Шахедами" по Украине

Атака России иранскими дронами на жилую инфраструктуру в Украине в понедельник согласуется с более широкой схемой действий оккупантов, которые отдают предпочтение психологическому террору, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, полезная нагрузка Shahed-136 составляет 40 килограммов взрывчатки, тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет вчетверо меньше взрывчатки,

Пять дронов, нанесших удары по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади.

Такие удары могут нанести большой ущерб гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значительных военных последствий.

Этот анализ показывает, что российские силы продолжают использовать беспилотники для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создавать асимметричные оперативные эффекты, нанося концентрированные удары по законным военным и прифронтовым целям, отмечают аналитики.

Использование Россией иранских дронов отражает тот факт, что Россия почти исчерпала большую часть своего внутреннего запаса оперативно-тактического оружия.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

Евгений Пригожин и связанные с ним Telegram-каналы все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов, которые могут подрывать Кремль.

Стычка между мобилизованными военнослужащими на полигоне в Белгородской области 15 октября, вероятно, является следствием того, что Кремль постоянно возлагает на этнические меньшинства бремя мобилизации в Российской Федерации.

Россия продолжает использовать свои отношения с Ираном для поставок беспилотников и ракет, которые компенсируют истощенный ракетный арсенал.

Российский Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске Краснодарского края.

Российские источники продолжали обсуждать возможные контрнаступательные операции украинских войск к северо-западу от Сватово 16 и 17 октября.

Российские источники продолжали утверждать, что ВСУ проводят контрнаступательные операции в Херсонской области 16 и 17 октября.

Российские войска провели наземные штурмы в Донецкой области.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российской живой силы и техники в Запорожской области.

Российские власти продолжили меры по установлению полного контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Власти Москвы объявили о завершении частичной мобилизации в городе 17 октября, вероятно, для того, чтобы смягчить критику жителей в связи с сообщениями о незаконной мобилизации в городе.

Российские и оккупационные чиновники продолжают продвигать программы "отпуска" для жителей оккупированных территорий, что может служить предлогом для депортации граждан Украины и переселения граждан РФ.

Напомним, вчера оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.

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