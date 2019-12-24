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Аналитик назвал самые доходные инструменты на финансовом рынке

Новости » Экономика     24.12.2019 - 15:32
Аналитик назвал самые доходные инструменты на финансовом рынке
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Эксперт советует часть денег вложить в гривневые инструменты

В 2019 году безусловное преимущество было у инструментов в гривне, к которым можно отнести и депозиты в гривне и ОВГЗ в национальной валюте. Об этом в интервью РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

В то же время, отметил аналитик, выход на рынок гособлигаций требует достаточно приличного капитала, поэтому для мелкого инвестора, которыми является большинство граждан, доступнее депозиты.

Золото с начала года выросло примерно с 1280 до 1480 долларов за тройскую унцию, или на 15%. Но на столько же, даже чуть больше, подорожала к доллару и гривна, поэтому золото проиграло гривневым инструментам. "Кроме того, большую часть дохода, которое могло бы принести вложение в золото, "съела" бы разница между ценой покупки и продажи мерных слитков. Ну и в отличие от депозитов или облигаций, золото вообще не дает гарантированного дохода, его цена может как расти, так и снижаться", - напомнил Иосуб.

Как отметил аналитик, в наступающем году более привлекательными по-прежнему выглядят перспективы гривны.

"Однако это не повод все свои сбережения хранить исключительно в национальной валюте. На случай непредвиденных обстоятельств имеет смысл придерживаться принципа диверсификации, не хранить все яйца в одной корзине, а все сбережения в одной валюте. Разумным было бы держать 50% средств на депозите в гривне, а вторую половину поделить поровну между наиболее ликвидными валютами - долларом и евро", - добавил он.

Напомним, согласно прогнозу Альпари, в начале 2020 года стоит ожидать продолжение укрепления гривны и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.

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