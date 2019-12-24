Аналітик назвав найбільш дохідні інструменти на фінансовому ринку

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Експерт радить частину грошей вкласти у гривневі інструменти

У 2019 році безумовна перевага була у інструментів у гривні, до яких можна віднести і депозити в гривні і ОВДП у національній валюті. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

У той же час, зазначив аналітик, вихід на ринок держоблігацій вимагає досить пристойного капіталу, тому для дрібного інвестора, якими є більшість громадян, доступніше депозити.

Золото з початку року зросло приблизно з 1280 до 1480 доларів за тройську унцію, або на 15%. Але на стільки ж, навіть трохи більше, подорожчала до долара і гривня, тому золото програло гривневим інструментам. "Крім того, велику частину доходу, який могло б принести вкладення в золото, "з'їла" різниця між ціною покупки і продажу мірних зливків. Ну і на відміну від депозитів або облігацій, золото взагалі не дає гарантованого доходу, його ціна може як зростати, так і знижуватися", - нагадав Іосуб.

Як зазначив аналітик, в наступаючому році більш привабливими, як і раніше, виглядають перспективи гривні.

"Однак це не привід всі свої заощадження зберігати виключно в національній валюті. На випадок непередбачених обставин має сенс дотримуватися принципу диверсифікації, не зберігати всі яйця в одному кошику, а всі заощадження в одній валюті. Розумним було б тримати 50% коштів на депозиті у гривні, а другу половину поділити порівну між найбільш ліквідними валютами - доларом і євро", - додав він.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Альпарі, на початку 2020 року варто очікувати продовження зміцнення гривні і її досить високої стабільності як мінімум до кінця першого кварталу.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.