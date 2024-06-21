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В Амурській області розбився російський вертоліт (відео)

Фото: у Росії розбився вертоліт Robinson R66 (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В Амурській області (Росія) розбився вертоліт Robinson R66. Екіпаж загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, за даними Baza, 20 червня вертоліт, який належав компанії ТОВ "Меридіан", здійснював переліт з майданчика "Зейський лісопромисловий комплекс" до іншого посадкового майданчика і назад.

"Однак у призначений час пілот не повідомив про зліт з проміжного майданчика. На пошуки зниклого транспортного засобу вилетіли кілька вертольотів, але в перший день знайти гелікоптер не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, за даними Telegram-каналу, місце аварії вертольота було виявлено завдяки аварійному радіомаяку, що спрацював.

"Вранці 21 червня гелікоптер було знайдено. Він був практично повністю зруйнований. Всі, хто знаходився на борту, попередньо загинули", - констатує Baza.

Не перший випадок

У березні в Магаданській області впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували близько двадцяти людей. Внаслідок авіакатастрофи щонайменше один загиблий та кілька поранених.

А у серпні 2023 року в Челябінській області РФ розбився вертоліт Мі-8, який належав ФСБ. За попередніми даними, усі, хто були на борту, загинули.

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