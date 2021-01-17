В Амстердаме прошел протест против локдауна, полиция использовала водометы

В Амстердаме прошли протесты против жесткого карантина. Полиция примена водометы и резиновые дубинки.

Об этом сообщает телеканал NOS.

Мэрия столицы Нидерландов изначально разрешила проведение акции протеста с участием до 500 человек в период с 14:00 до 16:00 на Вестерпарке. Но организаторы отказались от этих условий и вывели акцию на площадь перед Государственным музеем и музеем Ван Гога в количестве от 1,5 до 2 тысяч человек.

В ходе акции участники скандировали лозунги "Чего мы хотим? Свободы!" и "Свобода: прекратите эту осаду", говоря о жестких карантинных ограничениях.

Полиция изначально несколько раз попросила протестующих покинуть площадь, но в итоге решила силовым способом зачистить территорию, применяя водометы и резиновые дубинки. Несколько человек были задержаны, но точное количество не сообщается.

На этой неделе правительств Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать по меньшей мере до 9 февраля.

Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе прошел ряд протестов против повышения тарифов на газ. Некоторые из них включали требования отменить жесткий карантин в стране.