В Амстердамі пройшов протест проти локдауну, поліція використала водомети

В Амстердамі пройшли протести проти жорсткого карантину. Поліція примена водомети і гумові кийки.

Про це повідомляє телеканал NOS.

Мерія столиці Нідерландів спочатку дозволила проведення акції протесту з участю до 500 чоловік в період з 14:00 до 16:00 на Вестерпарку. Але організатори відмовилися від цих умов і вивели акцію на площу перед Державним музеєм та музеєм Ван Гога в кількості від 1,5 до 2 тисяч осіб.

У ході акції учасники скандували гасла "Чого ми хочемо? Свободи!" і "Свобода: припиніть цю облогу", говорячи про жорстких карантинних обмежень.

Поліція спочатку кілька разів попросила протестувальників покинути площу, але в підсумку вирішила силовим способом зачистити територію, застосовуючи водомети і гумові кийки. Кілька людей були затримані, але точна кількість не повідомляється.

На цьому тижні урядів Нідерландів вирішило продовжити діючий в країні жорсткий карантин на три тижні. Він діятиме щонайменше до 9 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього тижня відбувся ряд протестів проти підвищення тарифів на газ. Деякі з них включали вимоги скасувати жорсткий карантин в країні.