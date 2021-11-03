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В Амстердамі заарештували двох медсестер за підробку COVID-сертифікатів

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Амстердам, Середа 03 листопада 2021 18:15
В Амстердамі заарештували двох медсестер за підробку COVID-сертифікатів Ілюстративне фото: в Амстердамі заарештували двох медсестер за підробку COVID-сертифікатів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Нідерландах заарештували двох помічників лікарів за підозрою в торгівлі підробленими сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу. Вони працювали в одній амстердамській клініці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Правоохоронці заарештували двох жінок, 30 і 31 рік, після того, як поліція натрапила на цю справу в ході триваючого розслідування по наркотиках.

Вважається, що жінки допомогли десяткам людей отримати сертифікати про щеплення, не будучи щепленими. Це приносило їм дохід від 500 до 1000 євро за сертифікат про вакцинацію. За словами поліції, вони рекламували підроблені сертифікати в Інтернеті.

Дані не вакцинованих людей вносилися в систему реєстрації і отримували QR-код і заповнений паспорт щеплень зі штампом лікарської практики. Поліція намагається вийти на слід покупців підроблених сертифікатів про щеплення.

Підроблений QR-код має ініціали людини, який його "купив", і також може бути використаний для подорожей.

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Нідерланди Коронавірус
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