В Амстердаме на акции против карантинных ограничений задержали более 150 людей

В Амстердаме ​​в воскресенье днем на Музейной площади началась несанкционированная демонстрация. В ходе акций задержали более 150 человек.

Так, во второй половине дня на площади прошла демонстрация, на которой присутствовало около 300 человек.

"Акция в этом месте не была разрешена, и люди не соблюдали меры против коронавируса", - сообщила полиция.

Правохранители действовали поэтапно.

"Сначала к демонстрантам обратились и предупредили. Когда они не покинули площадь после приказа, вмешалась полиция, развернув водомет", - говорится в заявлении.

Всего были задержаны более 150 человек, большинство из них по статье 2.2 (нарушение общественного порядка).