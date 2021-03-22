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В Амстердамі на акції проти карантинних обмежень затримали понад 150 людей

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 03:52
В Амстердамі на акції проти карантинних обмежень затримали понад 150 людей Фото: поліція в Амстердамі (politie.nl)
Автор: Инна Собора

В Амстердамі у неділю вдень на Музейній площі почалася несанкціонована демонстрація. В ході акцій затримали понад 150 осіб.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Так, у другій половині дня на площі пройшла демонстрація, на якій були присутні близько 300 осіб.

"Акція в цьому місці не була дозволена, і люди не дотримувалися заходи проти коронавіруса", - повідомила поліція.

Правоохоронці діяли поетапно.

"Спочатку звернулися до демонстрантів і попередили. Коли вони не покинули площу після наказу, втрутилася поліція, розгорнувши водомет", - йдеться в заяві.

Всього було затримано більше 150 осіб, більшість з них за статтею 2.2 (порушення громадського порядку).

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали 58 учасників протестів в Амстердамі.

РБК-Україна писало, що в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС.

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