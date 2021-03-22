В Амстердамі на акції проти карантинних обмежень затримали понад 150 людей

В Амстердамі у неділю вдень на Музейній площі почалася несанкціонована демонстрація. В ході акцій затримали понад 150 осіб.

Так, у другій половині дня на площі пройшла демонстрація, на якій були присутні близько 300 осіб.

"Акція в цьому місці не була дозволена, і люди не дотримувалися заходи проти коронавіруса", - повідомила поліція.

Правоохоронці діяли поетапно.

"Спочатку звернулися до демонстрантів і попередили. Коли вони не покинули площу після наказу, втрутилася поліція, розгорнувши водомет", - йдеться в заяві.

Всього було затримано більше 150 осіб, більшість з них за статтею 2.2 (порушення громадського порядку).