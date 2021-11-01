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Амстердам запретил открывать новые отели ради комфорта жителей города

Автор: Артем Горовенко

Власти Амстердама запретили открывать новые отели в городе. Решение принято ради комфорта жителей столицы Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание nos.nl.

Сообщается, что четыре года назад были определены несколько районов, в которых было запрещено открывать новые отели, но теперь запрет распространяется почти на весь город. Это означает конец планам по строительству 20 000 новых гостиничных номеров.

Издание отмечает, что многие дома и строения в Амстердаме находятся на земле, за которую нужно платить аренду. Если объекту недвижимости дается новое целевое назначения, то владелец должен обратиться в муниципалитет, чтобы скорректировать договоренности в контракте. Ранее местные власти давали разрешение на размещение отелей, если в плане зонирования было место для этого, но теперь могут отказать в интересах качества жизни местных жителей.

Теперь размещение отелей будет приветствоваться только в тех районах, которые находится на стадии строительства. В этом случае отели должны иметь уникальную концепцию и соответствовать строгим требованиям в области вовлечения соседей.

Кроме того, муниципалитет Амстердама хочет ужесточить другие правила. Например, с апреля вступили в силу новые правила в отношении амстердамцев, которые сдают жилье через Airbnb, - теперь они должны официально зарегистрироваться. Из-за этого требования за полгода количество мест размещений в Амстердаме через Airbnb резко упало с более чем 16 000 до 3 000.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль открылся для иностранных туристов, РБК-Украина расписало условия и правила въезда.

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НидерландыАмстердамТуризм