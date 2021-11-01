Амстердам заборонив відкривати нові готелі заради комфорту жителів міста

Повідомляється, що чотири роки тому були визначені кілька районів, в яких було заборонено відкривати нові готелі, але тепер заборона поширюється майже на все місто. Це означає кінець планам з будівництва 20 000 нових готельних номерів.

Видання зазначає, що багато будинків і будівель в Амстердамі знаходяться на землі, за яку потрібно платити оренду. Якщо об'єкту нерухомості дається нове цільове призначення, то власник повинен звернутися в муніципалітет, щоб скорегувати домовленості в контракті. Раніше місцева влада давала дозвіл на розміщення готелів, якщо в плані зонування було місце для цього, але тепер можуть відмовити в інтересах якості життя місцевих жителів.

Тепер розміщення готелів буде вітатися тільки в тих районах, які знаходиться на стадії будівництва. У цьому випадку готелі повинні мати унікальну концепцію і відповідати суворим вимогам в області залучення сусідів.

Крім того, муніципалітет Амстердама хоче посилити інші правила. Наприклад, з квітня набули чинності нові правила щодо амстердамців, які здають житло через Airbnb, - тепер вони повинні офіційно зареєструватися. Через цю вимогу за півроку кількість місць розміщень в Амстердамі через Airbnb різко впала з більш ніж 16 000 до 3 000.