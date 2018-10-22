АМПУ зафіксувала забруднення акваторій Маріупольського і Херсонського портів

Фото: забруднення акваторій Маріупольського і Херсонського портів (uspa.gov.ua)

У Маріуполі забруднення сталося в районі причалу №3 судном Vitis, на причалі №4 Херсонського порту - судном St.Nicolas

В акваторіях Мариупольсого і Херсонського морських портів зафіксовано забруднення акваторій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України (АМПУ).

Повідомляється, що в Маріуполі забруднення відбулося 18 жовтня в районі причалу №3 в місці проведення вантажних операцій судном Vitis (Панама). Про факт проінформовано Державна Азовська морська екологічна інспекція. За результатами обстеження були виявлені нафтопродукти, а саме: райдужні смуги на поверхні води загальною площею 15 кв. метрів. Забруднення локалізовано та ліквідовано.

Також 18 жовтня представники сектора екобезпеки Херсонської філії АМПУ разом з держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря виявили факт скидання вод з шпигатов судна St.Nicolas (Мальта). На судні проводилися операції з розвантаження аміачної селітри на причалі №4 Херсонського порту. За фактом можливого порушення природоохоронного законодавства України проведено заходи щодо встановлення причин наявності на палубі судна води, скидання такої води з палуби під час розвантаження хімічної сировини, а також огляд суднового природоохоронного обладнання.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі АРК заявили, що будівництво моста через Керченську протоку здійснюється з грубим порушенням правил екологічної безпеки, шкодить екосистемі Азовського моря, призвело до екологічного забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди півострову Тузла, яка полягає у його знищенні як унікального природного об'єкта та інші тяжкі наслідки природного навколишнього середовища.