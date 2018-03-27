АМПУ до конца года планирует провести дноуглубление во всех морских портах

В Украине уже подписали ряд договоров на дноуглубление в портах

Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует провести работы по дноуглублению морских портов до конца года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает корреспондент РБК-Украина.

"В этом году наша цель - дноуглубление во всех портах. На сегодня мы уже имеем ряд подписанных договоров", - сказал Вецкаганс и отметил, что 5 апреля будет подписан контракт по дноуглублению в "Черноморске".

По его словам, АМПУ также рассматривает возможность дноуглубления морского порта "Южный".

"Мы видим, что в мире все больше строится крупнотоннажный флот. Сейчас экспортеры из Индии и Бразилии строят флот более 400 тыс. TEU. Это приводит к необходимости проводить дноуглубление. Мы сегодня, в частности, анализируем ситуацию по дноуглублению порта "Южный", - добавил Вецкаганс.

Он также подчеркнул, что АМПУ анализирует грузопотоки Босфорского канала (по турецкому направлению) для возможной дальнейшей работы на этом направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине 150 млн евро на развитие инфраструктуры, в том числе на дноуглубление в акватории порта Одессы.