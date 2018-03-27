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АМПУ до кінця року планує провести днопоглиблення у всіх морських портах

НовиниПолітика    27.03.2018 - 14:58
Фото: Райвіс Вецкаганс (facebook.com-mvcargo)
Фото: Райвіс Вецкаганс (facebook.com-mvcargo)

В Україні вже підписали низку договорів на днопоглиблення в портах

Адміністрація морських портів України (АМПУ) планує провести роботи з днопоглиблення морських портів до кінця року. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, передає кореспондент РБК-Україна.

"У цьому році наша мета - днопоглиблення у всіх портах. На сьогодні ми вже маємо ряд підписаних договорів", - сказав Вецкаганс і зазначив, що 5 квітня буде підписано контракт з днопоглиблення в "Чорноморську".

За його словами, АМПУ також розглядає можливість днопоглиблення морського порту "Южний".

"Ми бачимо, що в світі все більше будується великотоннажний флот. Зараз експортери з Індії та Бразилії будують флот понад 400 тис. TEU. Це призводить до необхідності проводити днопоглиблення. Ми сьогодні, зокрема, аналізуємо ситуацію з днопоглиблення порту "Южний", - додав Вецкаганс.

Він також підкреслив, що АМПУ аналізує вантажопотоки Босфорського каналу (по турецькому напрямку) для можливої подальшої роботи на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 150 млн євро на розвиток інфраструктури, в тому числі на днопоглиблення в акваторії порту Одеси.

 

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Теги публікації: порт, АМПУ, дноуглубление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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