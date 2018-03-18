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Амосова раскритиковала Минздрав за позицию по трудоустройству выпускников мединститутов

НовостиМедицина    18.03.2018 - 18:40
Фото: Екатерина Амосова (из открытых источников)
Фото: Екатерина Амосова (из открытых источников)

Амосова рассказала об ответе Минздрава

Ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова раскритиковала Министерство здравоохранения за позицию по трудоустройству выпускников мединститутов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Амосовой, чиновники Министерства не смогли дать четкий ответ на вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. "Крепостного права"?.

"Из ответа господина заместителя министра Линчевского я вынесла только одно: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - пишет Амосова.

Она отмечает, что таким образом каждый выпускник должен самостоятельно договариваться о работе с главным врачом или отделом здравоохранения госадминистрации. "Кто раньше "добежит", тот и получит лучшее место? Или раньше "занесет"? А что делать талантливой молодежи без денег?", - спрашивает ректор НМУ.

"Общество успело получить от Минздрава ценные указатели: "Манту" можно мочить, а джинсы в мороз подкатывать не стоит", - добавила Амосова.

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Теги: Екатерина Амосова, Министерство здравоохранения Украины, НМУ им. Богомольца
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