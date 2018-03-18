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Амосова розкритикувала МОЗ за позицію щодо працевлаштування випускників медінститутів

НовиниМедицина    18.03.2018 - 18:40
Фото: Катерина Амосова (з відкритих джерел)
Фото: Катерина Амосова (з відкритих джерел)

Амосова розповіла про відповіді МОЗ

Ректор Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова розкритикувала Міністерство охорони здоров'я за позицію щодо працевлаштування випускників медінституту. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Амосової, чиновники Міністерства не змогли дати чітку відповідь на питання, як випускникам-бюджетникам шукати роботу і місце в інтернатурі після торішнього скасування т.зв. "Кріпосного права"?.

"З відповіді пана заступника міністра Лінчевського я винесла тільки одне: "порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих", - пише Амосова.

Вона зазначає, що таким чином кожен випускник повинен самостійно домовлятися про роботу з головним лікарем або відділом охорони здоров'я держадміністрації. "Хто раніше "добіжить", той і отримає найкраще місце? Або раніше "занесе"? А що робити талановитій молоді без грошей?", - запитує ректор НМУ.

"Суспільств встигло отримати від МОЗ цінні дороговкази: "Манту" можна мочити, а джинси в мороз підкочувати не варто", - додала Амосова.

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Теги: Екатерина Амосова, Мінстерство охорони здоров'я України, НМУ им. Богомольца
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