Amnesty отрицает, что собирала для скандального отчета показания в фильтрационных лагерях

Amnesty International отрицает заявление Центра стратегических коммуникаций Украины о том, что организация собирала свидетельства о размещении от людей, содержащихся в российских тюрьмах или фильтрационных лагерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

Организация уверяет, что ни один опрошенный ими человек не находился в российских тюрьмах, фильтрационных лагерях или оккупированных территориях. Amnesty International говорит, что даже не имеет доступа к захваченным Россией территориям.

"Amnesty International категорически опровергает эти обвинения, которые не имеют никаких оснований и абсолютно ложны", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что использовала только свидетельские показания, которые добровольно и в безопасных условиях согласились отвечать на подконтрольных Украине территориях.

Скандальный отчет

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в создании баз вблизи школ и больниц.

Доклад жестоко раскритиковали в Украине и мире. В частности, Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские преступления на Украину.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук решила уволиться, заявив, что данный отчет стал пропагандистским подарком для Москвы.

Позже Amnesty International извинилась за то, что "причинила боль".

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