Amnesty International зафіксували 109 страт українських військових у полоні
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International за минулий рік зафіксувала 109 страт українських військових у полоні. В держреєстрі є дані про близько 55 тисяч зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За минулий рік, згідно з даними Amnesty International, зафіксувано 109 страт українських військових у полоні та системні катування росіянами військовополонених.
"Майже всі українські військовополонені, яких ми опитували, свідчили, що катування є системними і відбуваються на всіх рівнях: на "прийомках", коли тільки потрапляють у полон і продовжуються на всьому шляху перебування в полоні. Це, наприклад, катування електричним струмом, знущання сексуального характеру тощо", - розповіла директорка Amnesty International Ukraіne Вероніка Вельч.
Про катування та відмови у наданні медичної допомоги правозахисникам розповів, колишній військовополонений Володимир Шевченко, який провів понад два роки у російському полоні.
“Там відразу починали катувати. Били електрошокерами, такими спеціальними палками, дуже болючими. Я бачив, як після цього хлопці почали помирати. Їхні серця просто не витримували”, - сказав він.
За звітом Amnesty International "Оглушлива тиша. Насильницькі зникнення, утримання інкомунікадо та катування українських полонених Росією", тисячі українців та українок перебувають у полоні в Росії та на окупованих нею територіях. Більшість українських військовополонених утримуються без зв’язку з зовнішнім світом, їхні родини майже не отримують інформації про їхню долю, статус чи місцезнаходження.
"Майже в ста відсотках випадків українські військовополонені перебувають без будь-якого зв’язку із зовнішнім світом. Серед 43 українських військовополонених і членів їхніх родин лише п’ятеро сказали, що мали змогу отримати листа або телефонний дзвінок, і це відбувалося виключно в разі згоди українського військовополоненого на інтерв’ю для російських телеканалів", - розповіла Вероніка Вельч.
За словами правозахисників, російська влада не надає міжнародним організаціям доступу до українських військовополонених.
Безвісти зниклі українці
У Amnesty International нагадали, що у державному реєстрі є дані про близько 55 тисяч зниклих безвісти українців, і на думку правозахисників, перебуває в полоні.
"З 3 767 військовополонених, яких було обміняно й повернуто в Україну, 25% були саме такими непідтвердженими особами і суб’єктами насильницького зникнення. Росія навмисно не передавала жодної інформації про військовополонених, вдаючись таким чином до маніпуляцій і тиску", - заявила Вероніка Вельч.
Нагадаємо, у грудні омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про те, що за 2024 рік вдалося підтвердити 109 випадків розстрілу українських військовополонених російськими солдатами. Від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.