Amnesty International зафиксировали 109 казней украинских военных в плену

Международная правозащитная организация Amnesty International за прошлый год зафиксировала 109 казней украинских военных в плену. В госреестре есть данные об около 55 тысяч пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

За прошлый год, согласно данным Amnesty International, зафиксировано 109 казней украинских военных в плену и системные пытки россиянами военнопленных.

"Почти все украинские военнопленные, которых мы опрашивали, свидетельствовали, что пытки являются системными и происходят на всех уровнях: на "приемках", когда только попадают в плен и продолжаются на всем пути пребывания в плену. Это, например, пытки электрическим током, издевательства сексуального характера и т.д.", - рассказала директор Amnesty International Ukraіne Вероника Вельч.

О пытках и отказе в оказании медицинской помощи правозащитникам рассказал бывший военнопленный Владимир Шевченко, который провел более двух лет в российском плену.

"Там сразу начинали пытать. Били электрошокерами, такими специальными палками, очень болезненными. Я видел, как после этого ребята начали умирать. Их сердца просто не выдерживали", - сказал он.

По отчету Amnesty International "Оглушительная тишина. Насильственные исчезновения, содержание инкомуникадо и пытки украинских пленных Россией", тысячи украинцев и украинок находятся в плену в России и на оккупированных ею территориях. Большинство украинских военнопленных содержатся без связи с внешним миром, их семьи почти не получают информации об их судьбе, статусе или местонахождении.

"Почти в ста процентах случаев украинские военнопленные находятся без какой-либо связи с внешним миром. Среди 43 украинских военнопленных и членов их семей только пятеро сказали, что имели возможность получить письмо или телефонный звонок, и это происходило исключительно в случае согласия украинского военнопленного на интервью для российских телеканалов", - рассказала Вероника Вельч.

По словам правозащитников, российские власти не предоставляют международным организациям доступа к украинским военнопленным.

Без вести пропавшие украинцы

В Amnesty International напомнили, что в государственном реестре есть данные об около 55 тысяч пропавших без вести украинцев, и по мнению правозащитников, находится в плену.

"Из 3 767 военнопленных, которые были обменяны и возвращены в Украину, 25% были именно такими неподтвержденными лицами и субъектами насильственного исчезновения. Россия намеренно не передавала никакой информации о военнопленных, прибегая таким образом к манипуляциям и давлению", - заявила Вероника Вельч.