Amnesty International звинуватила Туреччину в порушенні прав людини в Сирії

Збройні сили Туреччини та їхні прибічники обвинувачуються у мародерстві, довільних арештах і тортурах у Афріні

Турецька армія і загони сирійської опозиції, підтримувані Туреччиною, відповідальні за тяжкі порушення прав людини в сирійському місті Афрін. Про це заявила міжнародна організація Amnesty International після проведення дослідження, результати якого були оприлюднені 2 серпня.

Збройні сили Туреччини та їх прибічники обвинувачують у мародерстві, довільних арештах, тортурах і так званому насильницькому зникненні мирних жителів у регіоні, де колись переважало курдське населення.

Згідно з доповіддю, в основному відповідальність за злочини несуть безпосередньо сирійські угруповання, які водночас отримували озброєння і екіпіровку від Туреччини.

Зазначається, що деякі загони бойовиків розташовувалися в школах і таким чином заважали навчанню тисяч дітей.

У січні 2018 року Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" проти курдських воєнізованих формувань "Загони народної самооборони" в Сирії, яких вона вважає сирійським відгалуженням "Робочої партії Курдистану", визнаної в Туреччині терористичною.

У березні Туреччина встановила контроль над Афріном.

Нагадаємо, у квітні президент Туреччини Реджей Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ліквідувала в сирійському Афріні понад 4 тис. бойовиків і має намір продовжити боротьбу з тероризмом.