АМКУ закрыл дело о завышенной стоимости билетов "Укрзализныци"

Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

Комитет закрыл дело о завышенной стоимости билетов из-за завышенных цен на электроэнергию для УЗ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело о нарушении "Укрзализныци" конкурентного законодательства в результате завышения стоимости перевозок за счет включения в расчет пассажирских билетов стоимости электроэнергии, приобретенной по ценам, выше оптовых. Об этом свидетельствует решение комитета от 8 ноября, перерает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Сообщается, что комитет не нашел оснований утверждать, что в течение 2012-2014 годов УЗ включала в тариф на перевозку пассажиров завышенную стоимость электрической энергии. Установлено, "Укрзализныця" не имела возможности закупать электроэнергию для обеспечения таких перевозок на оптовом рынке - напрямую в ГП "Энергорынок", а потому приходилось вступать в договорные отношения с частными поставщиками и платить по розничным ценам.

В частности, покупая электрическую энергию для обеспечения пассажирских перевозок, филиалы УЗ выступали потребителями электроэнергии, а следовательно не могли приобретать ее на оптовом рынке - это не предусмотрено законом.

В УЗ в 2016 году сообщили, что с середине 2015 года поставки электроэнергии идут не через частные компании, а через филиал "Энергосбыт".

Однако, ранее поток электроэнергии между "Энергорынком" и МПС направлялся через связанные между собой частные компании.

Так, в течение рассматриваемого комитетом периода этими частниками были ООО "ТД "Газэнерго", ООО "Енерготраст", ООО "Укрэнерготранзит". В период с начала 2012 года до конца января 2014 года "Южная железная дорога" заказала "Газэнерго" электроэнергии на 1,4 млрд гривен (более 66% от общего объема), а "Приднепровская железная дорога" - на 2,4 млрд гривен (более 70%). При этом, цены на электроэнергию от частников были выше цен на оптовом рынке. По подсчетам МВД с лета 2015 года стоимость завышали в среднем на 22%.

Кроме того, ГПУ открывала производства по уклонению от уплаты налогов служащими компаний "Укрэнерготранзит" и "Газэнерго".

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины назвал наиболее обжалованных заказчиков закупок в мае 2018 года.