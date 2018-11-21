АМКУ закрив справу про завищену вартість квитків "Укрзалізниці"

Фото: київська міська електричка (УНІАН)

Комітет закрив справу про завищену вартість квитків через завищення цін на електроенергію для УЗ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) закрив справу про порушення "Укрзалізниці" конкурентного законодавства в результаті завищення вартості перевезень за рахунок включення в розрахунок пасажирських квитків вартості електроенергії, придбаної за цінами, вищими від оптових. Про це свідчить рішення комітету від 8 листопада, перерает РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Повідомляється, що комітет не знайшов підстав стверджувати, що протягом 2012-2014 років УЗ включала в тариф на перевезення пасажирів завищену вартість електричної енергії. Встановлено, "Укрзалізниця" не мала можливості закуповувати електроенергію для забезпечення таких перевезень на оптовому ринку - безпосередньо у ДП "Енергоринок", а тому доводилося вступати в договірні відносини з приватними постачальниками і платити за роздрібними цінами.

Зокрема, купуючи електричну енергію для забезпечення пасажирських перевезень, філії УЗ виступали споживачами електроенергії, а отже не могли купувати її на оптовому ринку - це не передбачено законом.

В УЗ в 2016 році повідомили, що з середини 2015 року постачання електроенергії йдуть не через приватні компанії, а через філію "Енергозбут".

Проте, раніше потік електроенергії між "Енергоринком" та МПС прямував через пов'язані між собою приватних компаній.

Так, протягом аналізованого комітетом періоду цими приватниками були ТОВ "ТД "Газенерго", ТОВ "Енерготраст", ТОВ "Укрэнерготранзит". У період з початку 2012 року до кінця січня 2014 року "Південна залізниця" замовила "Газенерго" електроенергії на 1,4 млрд гривень (понад 66% від загального обсягу), а "Придніпровська залізниця" - на 2,4 млрд гривень (більше 70%). При цьому, ціни на електроенергію від приватників були вище цін на оптовому ринку. За підрахунками МВС з літа 2015 року завищували вартість в середньому на 22%.

Крім того, ГПУ відкривала провадження за ухилення від сплати податків службовцями компаній "Укрэнерготранзит" і "Газенерго".

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України назвав найбільш оскаржених замовників закупівель в травні 2018 року.