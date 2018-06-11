В этот список вошли ПАО "Укрзализныця" (18 жалоб) и Служба автомобильных дорог

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) назвал наиболее обжалованных заказчиков закупок в мае 2018 года. Об этом на брифинге сообщил глава Антимонопольного Комитета Юрий Терентьев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наиболее обжалованы заказчики в мае 2018 года - это коммунальные предприятия Винницкого горсовета - ГП "Винницагортеплоэнерго" (30 жалоб), Минобороны (21 жалоба)", - сказал Терентьев.

Также, по его словам, в частности, в этот список вошла и ПАО "Укрзализныця" (18 жалоб), и Служба автомобильных дорог.

При этом, как отметил глава АМКУ, количество жалоб в мае 2018 года значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Продолжает расти количество жалоб", - сказал Терентьев.

В мае, по его словам, в АМКУ поступило 693 жалобы против аналогического периода в прошлом году - 531 жалоба.

"Из этого количества - 450 жалоб было рассмотрено, 130 было отклонено, 273 - удовлетворено полностью или частично... То есть, 50% жалоб содержали достаточно доказательств для принятия решения о полном удовлетворении или частично", - отметил Терентьев.

Напомним, российский "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж.