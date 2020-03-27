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АМКУ викликає керівництво найбільших АЗС із-за завищених цін

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 18:07
АМКУ викликає керівництво найбільших АЗС із-за завищених цін
Фото: АЗС (УНІАН)

У січні - березні 2020 року спостерігається зниження як котирувань на нафту і нафтопродукти на європейських ринках

Антимонопольний комітет (АМКУ) викликає керівництво найбільших АЗС через підвищення цін на бензин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Повідомляється, що в грудні минулого року АМКУ надав обов'язкові до розгляду рекомендації найбільшим гравцям на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами

"Підставою для рекомендацій було те, що роздрібні ціни на бензин не відображали зниження цін на оптові поставки та зміцнення гривні. Тобто, ціни на заправках були вище, ніж повинні бути в умовах чесної конкуренції", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в січні - березні 2020 року спостерігається зниження як котирувань на нафту і нафтопродукти на європейських ринках, так і великого опту цін в Україні.

"Для отримання пояснень керівників вищевказаних учасників ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами викликано в Антимонопольний комітет для дачі пояснень", - додали в АМКУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет очікує від роздрібних мереж зниження ціни бензину на АЗС після падіння світових цін на нафту на 30%, яке відбулося 9 березня. При цьому у комітеті відзначили, що очікувати на 30%-ве падіння цін на АЗС не доводиться,

Крім того, на початку грудня 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив рекомендації восьми роздрібним мережам про встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.

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