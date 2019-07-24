АМКУ возбудил дело против 18 облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 газораспределительными компаниями закона "О защите экономической конкуренции". Об этом сообщает пресс-служба АКМУ.

Согласно сообщению, нарушением является назначение гражданина Великобритании Дэвида Етоні Ховарда Брауна председателем наблюдательного совета одновременно во компаниях без получения соответствующего разрешения органов АМКУ.

Речь идет о следующих предприятиях: "Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Ривнегаз", "Днепрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз".

Как отметили в АМКУ, назначение Брауна является нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и дает основания считать:

указанные общества единым субъектом хозяйствования;

указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарных рынков, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет рассматривает дела по признакам совершения 20 операторами газораспределительных систем, контролируемых Дмитрием Фирташем, нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года ФБР по запросу на экстрадицию. В июле министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.