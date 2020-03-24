АМКУ вимагає від харчових рітейлерів оперативних даних про ціни на продукти

Фото: АМКУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

В АМКУ заявили, що фіксують факти зростання цін з початку березня

Антимонопольний комітет України вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про ціни на продукти через їх значне підвищення під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба комітету.

У відомстві зазначили, що впродовж останніх днів спостерігають зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення у пресі та звернення громадян до органів АМКУ.

"Задля виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко просить Антимонопольний комітет України перевірити зростання цін під час карантину в столиці через пандемію коронавируса. Він також закликав власників торговельних мереж не піднімати ціни необґрунтовано.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні різко зросли. Зокрема, ціни на деякі крупи і макаронні вироби виросли на 5-10%, а гречка взагалі стала дорожче майже на половину. Крім того, підвищилися ціни на фрукти та овочі.