АМКУ согласовал покупку ШУ "Покровское" с условием выполнения "Метинвестом" ряда обязательств

Антимонопольный комитет Украины предоставил "Метинвесту" разрешения на приобретение ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания" при условии выполнения ряда беспрецедентно жестких обязательств со стороны инвестора.

Об этом идет речь в официальном сообщении АМКУ.

АМКУ отмечает, что его внимание в этой сделке было сосредоточено на рынке коксующегося угля, так как на других рынках совокупные доли ее участников незначительные.

Как говорится в релизе, было установлено, что совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригрупповых потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016 - 2019 составляла 11,9% - 23,2%, а доля импорта на нем составляла 66%-75%, что делает этот рынок импортоориентированным.

"За счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - украинских производителей кокса; у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная", -- отметил АМКУ.

Ведомство также указало, что производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%, а производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнерго существенно недозагружены и имеют запас использования.

"Метинвест" вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации шахтоуправления "Покровское" в результате полуторагодичного рассмотрения заявления. Однако, по мнению группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации", - прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" взятие обязательств в "Метинвесте".

В холдинге отметили, что АМКУ все равно остался на бескомпромиссной позиции и вышел с требованием жестких обязательств для "Метинвеста", которые группа расценивает как чрезмерные и не соответствующие интересам отрасли.

В частности, обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи, говорится в комментарии.

Согласно ему, обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что ш/у "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.

"С сожалением констатируем, что в данной ситуации Антимонопольный комитет занял необоснованно жесткую позицию в отношении крупнейшей горно-металлургической компании страны, которая к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины", – подчеркнули в "Метинвесте".

Напомним, ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т., в то время как до экономического кризиса 2014-2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т.