АМКУ узгодив купівлю ШУ "Покровське" з умовою виконання "Метінвестом" низки зобов'язань

Антимонопольний комітет України надав "Метінвесту" дозволи на придбання ТОВ "Індастріал коал холдинг" (ICH), ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" та ТОВ "Шахтобудівельна компанія" за умови виконання низки безпрецедентно жорстких зобов'язань з боку інвестора.

Про це йдеться в офіційному повідомленні АМКУ.

АМКУ зазначає, що його увагу в цій операції було зосереджено на ринку коксівного вугілля, оскільки на інших ринках сукупні частки її учасників незначні.

Як йдеться в релізі, було встановлено, що сукупна частка учасників концентрації (з урахуванням внутрішньогрупових споживання та імпорту) на ринку коксівного вугілля за підсумками 2016 - 2019 становила 11,9% - 23,2%, а частка імпорту на ньому становила 66%-75%, що робить цей ринок імпортоорієнтованим.

"Шляхом видобутку українського коксівного вугілля можливо забезпечити лише близько 20% від загального обсягу потреб споживачів - українських виробників коксу; у будь-якого з учасників ринку є можливість імпортозаміщення коксівного вугілля в розумні терміни і з помірними витратами, оскільки імпортна продукція є більш конкурентоспроможною, ніж вітчизняна", -- зазначив АМКУ

Відомство також вказало, що виробничі потужності всієї вугільної промисловості України використовуються лише на 69%, а виробничі потужності видобутку коксівного вугілля деяких шахт Міненерго істотно недозавантажені і мають запас використання.

"Метінвест" змушений був піти на пропозицію безпрецедентних зобов'язань в рамках концентрації шахтоуправління "Покровське" в результаті півторарічного розгляду заяви. Однак, на думку групи, навіть такий грунтовний аналіз не виявив свідчень можливих негативних наслідків для ринку від заявленої концентрації", - прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" взяття зобов'язань у "Метінвесті".

В холдингу відзначили, що АМКУ все одно залишився на безкомпромісної позиції і вийшов з вимогою жорстких зобов'язань для "Метінвесту", які група розцінює як надмірні і не відповідають інтересам галузі.

Зокрема, зобов'язання продажу 10% продукції на вільний ринок ставить під сумнів доцільність інвестицій у підтримку і розширення видобутку, йдеться в коментарі.

Згідно з ним, зобов'язання продажу за ринковими цінами в умовах низьких цін і високої собівартості виробництва фактично означає, що ш/у "Покровське" у складі групи "Метінвест" буде змушене продавати вугілля третім особам собі в збиток.

"З жалем констатуємо, що в даній ситуації Антимонопольний комітет зайняв необґрунтовано жорстку позицію відносно найбільшої гірничо-металургійної компанії країни, яка до того ж є одним з найбільших платників податків до бюджету України", – підкреслили в "Метінвесті".

Нагадаємо, ш/у "Покровське" - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. Обсяг видобутку рядового вугілля у 2019 році на підприємстві склав 5 млн т., в той час, як до економічної кризи 2014-2016 років обсяг видобутку досягав 8,3 млн т.