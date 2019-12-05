АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям снизить цены на бензин

Рекомендации даны таким сетям, как WOG, ОККО и Укрнафта
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как отмечается в сообщении, комитет провел анализ этих рынков и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:
"При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (работают под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным", - говорится в сообщении.
АМКУ одобрил такие обязательные для рассмотрения рекомендации компаниям:
Рекомендации АМКУ даны следующим компаниям "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РИТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украина" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "ГЛУСКО Ритейл" (бренд GLUSCO).
Как писало РБК-Украина, в начале ноября в Раде анонсировалось заслушивание отчета главы АМКУ о выполнения возложенных на него обязанностей.
Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 году на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.