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АМКУ дозволив концесію херсонського порту

Новини » Економіка     05.03.2020 - 15:55
АМКУ дозволив концесію херсонського порту
Фото: порт в Херсоні (facebook.com/PMHoncharuk)

Порт передали компанії "Рісоіл-Херсон"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) видав дозвіл на концесію херсонського порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Повідомляється, що переможцем концесійного конкурсу стала компанія "Рісоіл-Херсон", створена ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" і Risoil S.A.. Компанії планують інвестувати понад 215 млн гривень.

"Враховуючи, що концесія не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться в повідомленні.

В концесію буде переду єдиний майновий комплекс, що належить ДП "Херсонський морський торговельний порт" та Адміністрації морських портів України. "Рісоіл-Херсон" з урахуванням відносин контролю вже працює, зокрема, на перевалці вантажів в морських торговельних портах "Чорноморськ" і "Південний".

Нагадаємо, раніше АМКУ схвалив передачу в концесію порту в Миколаєві. Катарська компанія "QTerminals" подавала документи в АМКУ на одержання в концесію активів порту "Ольвія" ще в кінці січня 2020 року.

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Новини України Антимонопольний комітет УкраїниХерсонпортконцессия
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