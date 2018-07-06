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АМКУ перевірить можливі порушення при зміні лічильників газу для юросіб

НовиниЕнергетика    06.07.2018 - 14:59
Фото: ілюстративне фото (facebook.com mena.ones)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com mena.ones)

В комітет постійно надходять скарги на високу вартість приладів обліку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) перевірить можливі зловживання з боку облгазів в процесі встановлення лічильників природного газу з дистанційною передачею даних. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як повідомляється, на вимогу облгазів малий і середній бізнес, а також бюджетні установи повинні встановити нові лічильники обліку природного газу, які дозволять вести автоматичний облік споживання газу. Така вимога передбачена в Кодексі газорозподільних систем. Автоматизований облік потрібен для впровадження добової балансування газу і подальшої лібералізації ринку природного газу в Україні.

Однак комітет отримав багато скарг від підприємців на дії облгазів при встановленні нових лічильників. Також підприємці скаржаться на дорожнечу нових лічильників.

У зв'язку з чим, АМКУ почав дослідження на ринку розподілу природного газу. Територіальним відділенням комітету доручено перевірити:

- чи потребують облгази купувати нові лічильники у конкретного постачальника і / або виробника з чітко визначеними технічними параметрами;

- нав'язують чи облгази певне коло підрядників по установці лічильників;

- є компанії, Які проектують і встановлюють системи дистанційної передачі даних на лічильник, яка вартість таких послуг;

- які є виробники лічильників з дистанційною передачею даних в регіонах, провести моніторинг цін на лічильники та послуги з їх встановлення (монтаж засобів дистанційної передачі даних, настроювання каналів зв'язку і передачі даних і перевірка достовірності переданих (лічених) даних

Якщо виявляться порушення законодавства у конкуренції, комітет пообіцяв вжити заходів.

Нагадаємо, в "Нафтогазі" назвали недоліки оновленого Кодексу газотранспортної системи.

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Теги публікації: газ, счетчик, Антимонопольний комітет України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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