Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя

Фото: здание АМКУ (facebook.com amc.gov.ua)

Соответствующие указы президента были обнародованы 2 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд кадровых изменений в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы были обнародованы 2 сентября.

Указом №642/2019 президент уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ Анну Артеменко, а на ее место назначил Ирину Копайгору. Об этом говорится в указе №644/2019. Отметим, по данным СМИ, Копайгора приходится дочерью Ивану Копайгоре - завкафедры правоведения Криворожского экономического института, где учился Зеленский.

Кроме того, президент назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем главы Антимонопольного комитета.

"Назначить Песчанскую Ольгу Станиславовну первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в указе №643/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что государственным уполномоченным Антимонопольного комитета планируют назначить Ирину Копайгору, доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института при "КНЭУ им. В. Гетмана".

Кроме того, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Также он уволил Андрея Волка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.