В АМКУ відбулися кадрові зміни

Фото: будівля АМКУ (facebook.com amc.gov.ua)

Відповідні укази президента були оприлюднені 2 вересня

Президент України Володимир Зеленський здійснив ряд кадрових змін в Антимонопольному комітеті України (АМКУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази були оприлюднені 2 вересня.

Указом №642/2019 президент звільнив з посади державного уповноваженого АМКУ Ганну Артеменко, а на її місце призначив Ірину Копайгору. Про це йдеться в указі №644/2019.

Крім того, президент призначив Ольгу Піщанську першим заступником голови Антимонопольного комітету.

"Призначити Піщанської Ольгу Станіславівну першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим", - йдеться в указі №643/2019.

Новина доповнюється