АМКУ призывают разобраться с решением УЗ ограничить сроки использования грузовых вагонов

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

С намерениями "Укрзализныци" ограничить срок использования вагонов должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь не исключено злоупотребление компанией своим монопольным положением.

Об этом заявил представитель компании "АрселорМиттал" Владимир Ткаченко.

По его словам, инициатива УЗ об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов может быть связана с защитой своих бизнес-интересов - в частности, заставить грузоотправителей отказаться от собственных вагонов и чаще использовать вагоны УЗ.

"Есть естественный монополист "Укрзализныця" и, наверное, им сложно удержаться от того, чтобы не делать что-то, какие-то подобные шаги, чтобы защитить свой бизнес. Но он защищает их интересы, он не дает возможности реализовывать свои интересы их клиентам", - сказал Ткаченко

По его мнению, Антимонопольный комитет должен обратить внимание на намерения УЗ, чтобы не допускать возможности для естественных монополистов усиливать свои права, исходя из того, что у всех остальных нет выбора.

По словам представителя "АрселорМиттал", год выпуска вагона не может быть основанием для его списания, важно исключительно его техническое состояние.

"Оценивать надо именно вагон, и не заглядывать в его паспорт. Может, и надо заглядывать, для того, чтобы потом сделать выводы. Если этот вагон по паспорту уже достаточно давно используется, возможно, там надо глянуть, в каком он техническом состоянии. Но это не должно быть причиной для того, чтобы запретить его использование именно с годом его рождения", - пояснил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что предприятия-собственники вагонов заинтересованы использовать исправные вагоны, ведь в случае плохого технического состояния вагона они могут потерять груз или вызвать аварию, то есть понести убытки.

"Предприятие, которое эксплуатирует и использует свои вагоны, если они уже непригодны к использованию, то оно же их выведет и утилизирует. Особенно такие предприятия, как наше. Потому что выпускать на линию неисправные вагоны - это может привести к каким-то авариям, потерям груза. И я уверен, что предприятия тоже действуют ответственно и с пользой для самих себя", - считает Ткаченко.

Напомним, ранее вице-президент Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

В свою очередь в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.