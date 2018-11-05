АМКУ признал бездействие ГФС в разработке порядка контроля таможенных выплат

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

АМКУ обязал ГФС определить порядок определения субъектов хозяйствования, на территории которых размещаются зоны таможенного контроля

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на своем заседании признал бездействие Государственной фискальной службы (ГФС) в неразработке порядка и контроля за установлением платы за услуги, предоставляемые на территории зон таможенного контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В АМКУ сообщили, что данные нарушения могут приводить к недопущению, ограничению или искажению конкуренции на рынке услуг, связанных с таможенным оформлением. Также это может привести и к оплате потребителями таможенных услуг дополнительных необоснованных расходов. Данный факт является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренный частью первой статьи 15 закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных действий органа власти.

АМКУ обязал ГФС прекратить указанное нарушение путем разработки проекта нормативно-правового акта и внесения его на рассмотрение Министерства финансов Украины. В проекте предполагается определить порядок определения/ избрания субъектов хозяйствования, на территории которых размещаются зоны таможенного контроля; порядок деятельности таких субъектов хозяйствования, в частности в части их взаимодействия с органами доходов и сборов, и перечень и правовую природу услуг; порядок формирования и взимания платы за услуги, связанные с таможенным оформлением.

В частности, данное решение обусловлено проблемами, связанными с отсутствием нормативно закрепленного порядка определения / избрании субъектов хозяйствования, на территории которых размещаются зоны таможенного контроля, требований к таким субъектам хозяйствования и определения платности-бесплатности услуг таких субъектов.

Следствием нарушений является получение субъектами хозяйствования исключительных прав на оказание услуг, связанных с таможенным оформлением товаров и транспортных средств и установления экономически необоснованной стоимости на такие услуги.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал госпредприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) на 1,3 млн гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке обеспечения доступа и пользования Едиными и Государственными реестрами в 2016-2017 годов.