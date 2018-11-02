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АМКУ оштрафовал "Национальные информационные системы" на 1,2 млн гривен

Новости » Экономика    02.11.2018 - 14:58
Фото: АМКУ (РБК-Украина)
Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Госпредприятие оштрафовано за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал госпредприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) на 1,3 млн гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке обеспечения доступа и пользования Едиными и Государственными реестрами в 2016-2017 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В частности, госпредприятие применяло разные условия доступа и пользования реестрами. На протяжении 2016-2017 годов с аккредитованных субъектов государственной регистрации, а с 2017 года - с частных исполнителей госпредприятие взимало 1,35 тыс. гривен за техподдержку работы с системой за каждого идентифицированного сотрудника пользователя.

При этом другие пользователи уплачивали 1,5 тыс. гривен за подключение, за консультационные услуги по обучению работы с системами - 51 гривну в час и 180 гривен в час - за услуги техобслуживания автоматизированного рабочего места. Однако в ходе рассмотрения дела предприятие прекратило нарушения.

В комитете отмечают, что на данный момент условия договоров не предусматривают оплату разовой услуги за подключение к системе в размере 1,5 тыс. гривен и плату за ежемесячную услугу техподдержки в размере 1,35 тыс. гривен за каждого идентифицированного сотрудника пользователя. Вместо этого остались только услуги по техобслуживанию автоматизированного рабочего места в размере 360 гривен в час и информационно-консультационные услуги предприятия по обучению работы с системами - 135 грн за 45 минут.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал киевское ООО "Вог Аэро Джет" на 4,6 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

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