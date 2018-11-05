АМКУ визнав бездіяльність ДФС в розробці порядку контролю митних виплат

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

АМКУ зобов'язав ДФС визначити порядок визначення суб'єктів господарювання, на території яких розміщуються зони митного контролю

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на своєму засіданні визнав бездіяльність Державної фіскальної служби (ДФС) в нерозробці порядку і контролю за встановленням плати за послуги, що надаються на території зон митного контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

У АМКУ повідомили, що дані порушення можуть призвести до недопущення, обмеження або спотворення конкуренції на ринку послуг, пов'язаних з митним оформленням. Також це може призвести і до оплати споживачами митних послуг додаткових необґрунтованих витрат. Даний факт є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачений частиною першою статті 15 закону "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних дій органу влади.

АМКУ зобов'язав ДФС припинити зазначене порушення шляхом розробки проекту нормативно-правового акта та внесення його на розгляд Міністерства фінансів України. У проекті передбачається визначити порядок визначення / обрання суб'єктів господарювання, на території яких розміщуються зони митного контролю; порядок діяльності таких суб'єктів господарювання, зокрема в частині їх взаємодії з органами доходів і зборів, та перелік і правову природу послуг; порядок формування і справляння плати за послуги, пов'язані з митним оформленням.

Зокрема, дане рішення зумовлене проблемами, пов'язаними з відсутністю нормативно закріпленого порядку визначення / обрання суб'єктів господарювання, на території яких розміщуються зони митного контролю, вимог до суб'єктів господарювання та визначення платності-безкоштовності послуг таких суб'єктів.

Наслідком порушень є одержання суб'єктами господарювання виняткових прав на надання послуг, пов'язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів та встановлення економічно необґрунтованої вартості на такі послуги.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував держпідприємство "Національні інформаційні системи" (НАІС) на 1,3 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку забезпечення доступу і користування Єдиними та Державними реєстрами в 2016-2017 років.