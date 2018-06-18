АМКУ правомірно оштрафував аеропорт "Бориспіль" на 13 млн гривень, - Верховний суд

Суд визнав законними рішення суду першої інстанції

Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду 30 травня 2018 визнав правомірність рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення штрафу в сумі близько 12,8 млн гривень на ДП "МА "Бориспіль". Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як повідомляється, зазначеним рішенням комітету дії аеропорту визнані зловживанням монопольним (домінуючим) становищем, які полягали в:

- необгрунтованому відмову в погодженні заявок на отримання сертифіката відповідності на здійснення аеропортової діяльності та затягуванні при узгодженні внутрішньої документації ТОВ "Интеравиа";

- встановлення плати за користування інфраструктурою аеропорту на необґрунтованому рівні

Верховний Суд визнав недійсним рішення комітету в частині пункту 7 щодо зобов'язання аеропорту "Бориспіль" розмежувати свої рахунки на свою діяльність з управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, і рахунки на надання послуг з наземного обслуговування, а в решті частини позову ДП "МА "Бориспіль" про визнання недійсним рішення Комітету відмовлено

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний господарський суд прийняв рішення про відмову в задоволенні скарги ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" на рішення Господарського суду Києва від 4 липня 2017 року.