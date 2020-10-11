АМКУ планирует наказать компанию Пинчука за сговор на тендерах УЗ

Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать компанию "Интерпайп Украина", принадлежащий Виктору Пинчуку, на три года от участия в тендерах за сговор.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные "Лиги антитраста".

Как пишет издание, такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".

Все четыре указанные компании, по информации в материале, связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Prozorro, но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.

По данным Prozorro, компания "Интрепайп Украины" и "Фирма Интревторпром" вместе участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех этих процедурах победу одержало "Интерпайп Украина", причем и в 11 из 12 тендеров снизило цену в ходе аукциона на символические 0,5%.

В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзализныци".

Напомним, последняя сделка, которую собирались совершить "Интерпайп" и УЗ, закончилась скандалом.

Госмонополист собирался закупить у компании Виктора Пинчука колеса по цене, завышенной в 4 раза, потратив на это свыше двух миллиардов гривен. Когда информация получила общественный резонанс тендер не состоялся.