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АМКУ планує покарати компанію Пінчука за змову на тендерах УЗ

Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку, на три роки від участі в тендерах через змову.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на дані "Ліги антитрасту".

Як пише видання, таке ж покарання загрожує ще трьом товариствам: "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром".

Всі чотири зазначені компанії, за інформацією в матеріалі, пов'язані між собою через Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".

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"Поки невідомо, які саме закупівлі потрапили в поле уваги АМКУ. Однак зазначені компанії часто зустрічаються один з одним на тендерах в системі Prozorro, але не демонстрували активного конкурентного змагання", - йдеться в матеріалі.

За даними Prozorro, компанія "Інтрепайп України" і "Фірма Інтревторпром" разом брали участь у 12 процедурах закупівлі на загальну суму 455,83 млн грн. У всіх цих процедурах перемогу здобуло "Інтерпайп Україна", причому і в 11 з 12 тендерів знизило ціну в ході аукціону на символічні 0,5%.

В рамках процедур закупівель закуповувалися колеса та бандажі. Всі процедури проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

Нагадаємо, остання угода, яку збиралися заключити "Інтерпайп" та УЗ, закінчилася скандалом.

Держмонополіст збирався купити у компанії Віктора Пінчука колеса за ціною, завищеною в 4 рази, витративши на це понад двох мільярдів гривень. Коли інформація отримала громадський резонанс тендер не відбувся.

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