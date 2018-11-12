АМКУ открыл дело против трех мобильных операторов из-за абонплаты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против компаний "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против компаний "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного уполномоченного АМКУ Марии Процишен в Facebоok.

АМКУ открыл дело против компаний по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

"Учитывая вышеизложенное и спорность вопроса о соответствии принципам добросовестной конкуренции факта установления 4-недельного расчетного периода, а также коммуникации отдельных операторов по реализации проекта было принято решение об открытии дел против компаний Киевстар, Водафон Украины и Лайфселл по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции ", - отметила Процишен.

В частности, операторы мобильной связи заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате. Также компании указали, что у них есть другой вид платы - "плата за пакет услуг", поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы. Было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата".

При этом в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, которые они утверждали своими внутренними приказами, в разделах "Терминология" упоминается именно "Абонентская плата", что не вписывается в логику, описанную в объяснениях каждого из операторов, сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ расследует факт изменения "Киевстаром", Vodafone Украина и lifecell - расчетного периода в тарифных планах.