ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

АМКУ відкрив справу проти трьох мобільних операторів через абонплату

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 16:04
АМКУ відкрив справу проти трьох мобільних операторів через абонплату
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Антимонопольний комітет України порушив справу проти компаній "Київстар", Vodafone Україна і lifecell

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив справу проти компаній "Київстар", Vodafone Україна і lifecell у зв'язку з встановленням чотиритижневого розрахункового періоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державного уповноваженого АМКУ Марії Процишен в Facebоok.

АМКУ відкрив справу проти компаній за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

"Зважаючи на вищенаведене та спірність питання щодо відповідності принципам добросовісної конкуренції факту встановлення 4-тижневого розрахункового періоду, а також комунікації окремих операторів щодо його запровадження було прийнято рішення про відкриття справ проти компаній Київстар, Водафон Україна та Лайфселл за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції", - зазначила Процишен.

Зокрема, оператори мобільного зв'язку заявили, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлено саме по абонентській платі. Також компанії вказали, що у них є інший вид плати - "плата за пакет послуг", тому таке нормативне обмеження не поширюється на їх нові тарифні плани. Було відзначено, що "поняття плати за послугу має іншу правову природу, ніж абонентська плата".

При цьому в умовах надання телекомунікаційних послуг, які вони стверджували своїми внутрішніми наказами, у розділах "Термінологія" згадується саме "Абонентська плата", що не вписується в логіку, описану в поясненнях кожного з операторів, повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ розслідує факт зміни "Київстаром", Vodafone Україна і lifecell - розрахункового періоду в тарифних планах.

Антимонопольний комітет перевірить тарифи Western Union та MoneyGram Засідання АМКУ щодо монополізму ДТЕК Ахметова перенесли, - Герус
Новини України КиївстарАнтимонопольний комітет УкраїниVodafone Україна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся