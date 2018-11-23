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АМКУ оштрафовал "Полтаваоблэнерго" и "Запорижжяоблэнерго"

Новости » Экономика    23.11.2018 - 13:05
АМКУ оштрафовал "Полтаваоблэнерго" и "Запорижжяоблэнерго"
Фото: АМКУ (УНИАН)

Компании оштрафованы на обую сумму 45 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Полтаваоблэнерго" и ПАО "Запорижжяоблэнерго" за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета в пятницу.

Комитет наложил штраф в размере 30,1 млн гривен на "Полтаваоблэнерго" за препятствование в доступе к рынку поставки электроэнергии ряду поставщиков э/э по нерегулированному тарифу (ПНТ), в частности, ООО "ТЭК "Элком", ООО "Энерджи 365", ООО "Энергосервис плюс", ООО "Энерсвит", ООО "Агро - НВ" и ООО "ДТЭК Трейдинг".

Сообщается, что компания медлила с получением почтовых сообщений от ПНТ с заявлениями по заключению договоров о передаче э/э локальными электросетями. Также ПАО требовало от поставщиков документы, не предусмотренные действующим законодательством. Такие действия ограничивали предусмотренную законодательством возможность промпотребителей области свободно выбирать поставщика э/э.

На "Запорижжяоблэнерго" был наложен штраф в сумме 14,9 млн гривен за несогласование сообщений о заявленном объеме покупки э/э на оптовом рынке поставщикам по нерегулированному тарифу. В АМКУ сообщили, что это привело к невозможности ПНТ закупать электроэнергию на ОРЭ и поставлять ее своему потребителю. Как следствие, поставщик э/э фактически был устранен с рынка.

Также указывается, что такими действиями "Запорижжяоблэнерго" лишило одного из крупнейших потребителей - "Запорожсталь" - возможности свободно выбрать поставщика.

Напомним, АМКУ не признает холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова монополистом на рынке электроэнергии. 

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