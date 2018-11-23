АМКУ оштрафував "Полтаваобленерго" і "Запоріжжяобленерго"

Фото: АМКУ (УНІАН)

Компанії оштрафовані на взую суму 45 млн гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ "Полтаваобленерго" та ВАТ "Запоріжжяобленерго" за зловживання монопольним становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету у п'ятницю.

Комітет наклав штраф у розмірі 30,1 млн гривень на "Полтаваобленерго" за перешкоджання у доступі до ринку постачання електроенергії ряду постачальників е/е за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ "ТЕК "Елком", ТОВ "Енерджі 365", ТОВ "Енергосервіс плюс", ТОВ "Энерсвит", ТОВ "Агро - НВ" та ТОВ "ДТЕК Трейдінг".

Повідомляється, що компанія зволікала з отриманням повідомлень від ПНТ з заявами щодо укладення договорів про передачу е/е локальними електромережами. Також ПАТ вимагало від постачальників документи, не передбачені чинним законодавством. Такі дії обмежували передбачену законодавством можливість промспоживачів області вільно вибирати постачальника е/е.

На "Запоріжжяобленерго" було накладено штраф у сумі 14,9 млн гривень за неузгодженість повідомлень про заявлений обсяг купівлі е/е на оптовому ринку постачальників за нерегульованим тарифом. В АМКУ повідомили, що це призвело до неможливості ПНТ закуповувати електроенергію на ОРЕ і поставляти її своєму споживачеві. Як наслідок, постачальник е/е фактично був усунутий з ринку.

Також вказується, що такими діями "Запоріжжяобленерго" позбавило одного з найбільших споживачів - "Запоріжсталь" - можливість вільно вибрати постачальника.

Нагадаємо, АМКУ не визнає холдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова монополістом на ринку електроенергії.