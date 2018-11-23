ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

АМКУ оштрафував "Полтаваобленерго" і "Запоріжжяобленерго"

Новини » Економіка    23.11.2018 - 13:05
АМКУ оштрафував "Полтаваобленерго" і "Запоріжжяобленерго"
Фото: АМКУ (УНІАН)

Компанії оштрафовані на взую суму 45 млн гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ "Полтаваобленерго" та ВАТ "Запоріжжяобленерго" за зловживання монопольним становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комітету у п'ятницю.

Комітет наклав штраф у розмірі 30,1 млн гривень на "Полтаваобленерго" за перешкоджання у доступі до ринку постачання електроенергії ряду постачальників е/е за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ "ТЕК "Елком", ТОВ "Енерджі 365", ТОВ "Енергосервіс плюс", ТОВ "Энерсвит", ТОВ "Агро - НВ" та ТОВ "ДТЕК Трейдінг".

Повідомляється, що компанія зволікала з отриманням повідомлень від ПНТ з заявами щодо укладення договорів про передачу е/е локальними електромережами. Також ПАТ вимагало від постачальників документи, не передбачені чинним законодавством. Такі дії обмежували передбачену законодавством можливість промспоживачів області вільно вибирати постачальника е/е.

На "Запоріжжяобленерго" було накладено штраф у сумі 14,9 млн гривень за неузгодженість повідомлень про заявлений обсяг купівлі е/е на оптовому ринку постачальників за нерегульованим тарифом. В АМКУ повідомили, що це призвело до неможливості ПНТ закуповувати електроенергію на ОРЕ і поставляти її своєму споживачеві. Як наслідок, постачальник е/е фактично був усунутий з ринку.

Також вказується, що такими діями "Запоріжжяобленерго" позбавило одного з найбільших споживачів - "Запоріжсталь" - можливість вільно вибрати постачальника.

Нагадаємо, АМКУ не визнає холдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова монополістом на ринку електроенергії.

Рада ухвалила збільшення штрафів до 51 тис. гривень за нетверезе водіння АМКУ закрив справу про завищену вартість квитків "Укрзалізниці"
Новини України Антимонопольний комітет Україништраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся