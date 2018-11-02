АМКУ оштрафував "Національні інформаційні системи" на 1,2 млн гривень

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Держпідприємство оштрафовано за зловживання монопольним становищем

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував держпідприємство "Національні інформаційні системи" (НАІС) на 1,3 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку забезпечення доступу і користування Єдиними та Державними реєстрами в 2016-2017 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Зокрема, підприємство застосовувало різні умови доступу та користування реєстрами. Протягом 2016-2017 років з акредитованих суб'єктів державної реєстрації, а з 2017 року - з приватних виконавців держпідприємство стягувало 1,35 тис. гривень за техпідтримку роботи з системою за кожного ідентифікованого співробітника користувача.

При цьому інші користувачі сплачували 1,5 тис. гривень за підключення, за консультаційні послуги по навчанню роботи з системами - 51 гривню на годину і 180 гривень в годину - за послуги техобслуговування автоматизованого робочого місця. Проте в ході розгляду справи підприємство припинило порушення.

У комітеті зазначають, що на даний момент умови договорів не передбачають оплату разової послуги з підключення до системи в розмірі 1,5 тис. гривень і щомісячну плату за послугу техпідтримки в розмірі 1,35 тис. гривень за кожного ідентифікованого співробітника користувача. Замість цього залишилися тільки послуги з техобслуговування автоматизованого робочого місця в розмірі 360 гривень на годину та інформаційно-консультаційні послуги підприємства по навчанню роботи з системами - 135 грн за 45 хвилин.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував київське ТОВ "Вог Аеро Джет" на 4,6 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.